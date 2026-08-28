Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
28.08.2026 20:10:00
President Trump Says U.S. Regulators Are About to Give the Green Light to Hyperliquid. Is It Finally Time to Believe the Hype About HYPE?
Hyperliquid (CRYPTO: HYPE), the native token of the Hyperliquid decentralized exchange (DEX), recently set a new record high after President Trump mentioned the token during a crypto-focused event at the White House. Trump said Mike Selig, the Chairman of the Commodities Futures Trading Commission (CFTC), was working on bringing HYPE into the U.S. market as a fully compliant cryptocurrency. Does that unexpected vote of confidence from the White House indicate it's finally time to believe the hype about Hyperliquid? Image source: Getty Images.Hyperliquid's Layer-1 (L1) blockchain and DEX combine the speed, liquidity, and user-friendly features of centralized exchanges -- such as Coinbase (NASDAQ: COIN) -- with the flexibility and decentralization of blockchain platforms like Ethereum (CRYPTO: ETH). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Ltd.
Analysen zu Green Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.