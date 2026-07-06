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06.07.2026 10:12:00

President Trump Sells Palantir Stock and Buys an AI Stock Up 2,100% Since 2023

President Trump's investment accounts made 3,642 stock trades during the first quarter, according to a recent public disclosure from the U.S. Office of Government Ethics.Importantly, the accounts are managed by third-party institutions, meaning the president himself was not responsible for the decision to buy or sell any security. Nevertheless, it's intriguing to see where investment managers are allocating Trump's fortune.In the first quarter, he sold between $854,000 and $4.6 million in Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). He also purchased between $45,000 and $150,000 in Western Digital (NASDAQ: WDC), a stock up 2,100% since January 2023.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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