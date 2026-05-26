Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.05.2026 21:25:09
President Trump's Drug Pricing Policies Could Hurt Drugmakers' Profits. Time to Sell Pharma Stocks?
President Trump has made it a priority to address the U.S.'s high drug prices. His administration's Most-Favored-Nation (MFN) policy, centered on the idea that Americans shouldn't have to pay more for medicines than other developed nations, seeks to limit the prices the government pays for certain drugs by capping reimbursements close to prevailing prices in other countries.The policy primarily addresses prices paid by government programs like Medicare, but even so, it could have a domino effect on the entire industry, affecting drugmakers' sales volumes and profits in the U.S., the world's largest pharmaceutical market. Should investors sell pharma stocks? My view is that some companies in the industry can perform well despite this challenge. Two of them are Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) and Roche (OTC:RHHB.Y). Here is why these two stocks are still worth investors' hard-earned cash. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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