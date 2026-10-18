Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.10.2026 20:00:00
President Trump's Push to Reschedule Marijuana Hit a Snag. Is Green Thumb Still a Buy?
Marijuana rescheduling was supposed to give U.S. cannabis companies some much-needed relief. Instead, another regulatory dispute threatens to drag out a process that's already taken years.
The latest complication involves a Government Accountability Office report examining how federal agencies evaluate controlled substances. Opponents of marijuana rescheduling want the report added to the administrative record, along with additional testimony and access to documents.
The DEA has indicated it doesn't object to including the report. But the additional requests could delay a final decision on moving marijuana from Schedule I to Schedule III.
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