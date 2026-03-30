Presidio Property Trust A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Presidio Property Trust A hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Presidio Property Trust A ein Ergebnis je Aktie von -2,500 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,1 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,650 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -22,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 18,93 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 16,81 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at