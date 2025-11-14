Presidio Property Trust A legte Quartalsergebnis vor

Presidio Property Trust A hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,300 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Presidio Property Trust A 4,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,7 Millionen USD umgesetzt worden.

