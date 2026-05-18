Presidio Property Trust A legte Quartalsergebnis vor

Presidio Property Trust A stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Presidio Property Trust A ein EPS von 1,30 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at