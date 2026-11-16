Presidio Property Trust A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Presidio Property Trust A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Presidio Property Trust A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,0 Millionen USD – eine Minderung von 29,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at