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16.11.2026 06:31:29
Presidio Property Trust A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Presidio Property Trust A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Presidio Property Trust A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,0 Millionen USD – eine Minderung von 29,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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