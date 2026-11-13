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13.11.2026 06:31:28
Presight AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Presight AI hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,02 AED. Im Vorjahresquartal hatte Presight AI ebenfalls ein EPS von 0,020 AED je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 749,2 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Presight AI einen Umsatz von 652,9 Millionen AED eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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