Presight AI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Presight AI gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,010 AED je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 713,2 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 523,9 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at