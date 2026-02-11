PRESS KOGYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PRESS KOGYO gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 25,93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PRESS KOGYO noch ein Gewinn pro Aktie von 10,53 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PRESS KOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 43,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at