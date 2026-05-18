PRESS KOGYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PRESS KOGYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,73 Milliarden JPY – ein Plus von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PRESS KOGYO 51,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 85,85 JPY gegenüber 60,99 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat PRESS KOGYO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202,17 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 189,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at