13.11.2025 06:31:28
PRESS KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PRESS KOGYO veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 17,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,99 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 46,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
