PRESS KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PRESS KOGYO hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 22,03 JPY. Im letzten Jahr hatte PRESS KOGYO einen Gewinn von 17,73 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 48,48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at