PRESS KOGYO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PRESS KOGYO äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,62 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 45,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at