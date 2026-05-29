Press Metal Aluminium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Press Metal Aluminium äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,08 MYR. Im letzten Jahr hatte Press Metal Aluminium einen Gewinn von 0,060 MYR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Press Metal Aluminium 4,10 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,90 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at