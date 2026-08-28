Press Metal Aluminium stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Press Metal Aluminium stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,10 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,69 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,19 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at