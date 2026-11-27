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27.11.2026 06:31:29
Press Metal Aluminium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Press Metal Aluminium präsentierte in der am 26.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 MYR, nach 0,070 MYR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 5,13 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,08 Milliarden MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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