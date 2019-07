Press Release: FDA accepts file and accelerates -2

[1] Yale SH. Approach to the vaso-occlusive crisis in adults with

sickle cell. Am Fam Physician. 2000;61(5):1349-

1356.

[2] Kauf TL, Coates TD, Huazhi L, et al. The cost of health care for

children and adults with sickle cell disease.

Am Hematol. 2009;84(6):323-327.

[3] Ataga KI, Kutlar A, Kanter J et al. Crizanlizumab for the

prevention of pain crises in sickle cell disease. N Engl J

Med. 2017; 376(5):429-439.

[4] Gutsaeva D, Parkerson J, Yerigenahally S, et al. Inhibition of

cell adhesion by anti-P-selectin aptamer: a new

potential therapeutic agent for sickle cell disease. Blood.

2011;117(2):727-735.

[5] Sparkenbaugh E, Pawlinski R. Interplay between coagulation and

vascular inflammation in sickle cell disease. J

Haematol. 2013;162(1):1-22.

[6] Steinberg M. Management of sickle cell disease. N Engl J Med.

1999;340(13):1021-1030.

[7] American Society of Hematology. State of sickle cell disease 2016

report.

http://www.scdcoalition.org/pdfs/ASH%20State%20of%20Sickle%20Cell%20Disease%202016%20Report.pdf.

Accessed July 17, 2018.

# # #

Novartis Global External Communications

E-mail: media.relations@novartis.com

Antonio Ligi Michael Billings

Novartis Global Media Relations Novartis Hematology Communications

+41 61 324 1374 (direct) +1 862 778 8656 (direct)

+41 79 723 3681 (mobile) +1 201 400 1854 (mobile)

antonio.ligi@novartis.com michael.billings@novartis.com

Eric Althoff

Novartis US External Communications

+ 1 646 438 4335

eric.althoff@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

Central North America

Samir Shah +41 61 324 7944 Richard Pulik +1 212 830 2448

Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065 Cory Twining +1 212 830 2417

Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425

Isabella Zinck +41 61 324 7188

Media release (PDF): http://hugin.info/134323/R/2246974/888086.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West

Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely

responsible for the content, accuracy and originality of the information

contained therein.

Source: Novartis International AG via Globenewswire

--- End of Message ---

Novartis International AG

P.O. Box Basel Switzerland

WKN: 904278;ISIN: CH0012005267;

http://www.novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 01:15 ET (05:15 GMT)