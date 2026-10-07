Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
07.10.2026 12:59:53
Press Release: Novartis advances multiple -2-
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Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)
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Nachrichten zu Novartis AG
|
15:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich: SMI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:59
|Press Release: Novartis advances multiple -2- (Dow Jones)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|128,00
|3,23%
|Novartis AG
|127,96
|2,73%
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