Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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11.06.2026 06:59:42
Press Release: Novartis delpacibart braxlosiran -2-
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Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations Central investor
relations line: +41 61 324 7944 E-mail:
investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
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