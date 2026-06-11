Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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11.06.2026 06:59:42

Press Release: Novartis delpacibart braxlosiran -2-

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Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations Central investor

relations line: +41 61 324 7944 E-mail:

investor.relations@novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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