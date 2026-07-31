Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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31.07.2026 22:24:45
Press Release: Novartis: FDA approves Pluvicto -2-
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*Global incidence includes the United States, China, Japan, France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom.
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Novartis Media Relations
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(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)
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