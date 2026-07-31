Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098

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31.07.2026 22:24:45

Press Release: Novartis: FDA approves Pluvicto -2-

Novartis is an innovative medicines company. Every day, we work to reimagine medicine to improve and extend people's lives so that patients, healthcare professionals and societies are empowered in the face of serious disease. Our medicines reach more than 300 million people worldwide.

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*Global incidence includes the United States, China, Japan, France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom.

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(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)

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