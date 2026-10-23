Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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23.10.2026 17:44:48
Press Release: Novartis remibrutinib delivered -3-
(2) ClinicalTrials.gov. NCT05432388. Study of efficacy, safety and tolerability of remibrutinib in adult participants with an allergy to peanuts. Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05432388 Last accessed: October 19, 2026
(2) Novartis. Novartis receives FDA approval for Rhapsido(R) (remibrutinib), the only oral, targeted BTKi treatment for chronic spontaneous urticaria (CSU). News release. Novartis. September 30, 2025. Available from: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receives-fda-approval-rhapsido-remibrutinib-only-oral-targeted-btki-treatment-chronic-spontaneous-urticaria-csu Last accessed: October 19, 2026
(2) Novartis. Novartis Rhapsido(R) receives European Commission approval as first oral targeted treatment for chronic spontaneous urticaria. News release. Novartis. April 27, 2026. Available from: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-rhapsido-receives-european-commission-approval-first-oral-targeted-treatment-chronic-spontaneous-urticaria Last accessed: October 19, 2026
(2) Wiendl H, Airas L, Chitnis T, et al. Phase 3 REMODEL I/II Trials: Efficacy, Safety, and Tolerability of Remibrutinib in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2023;80:105315. doi:10.1016/j.msard.2023.105315
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)
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Nachrichten zu Novartis AG
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23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.10.26
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -2- (Dow Jones)
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23.10.26
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -3- (Dow Jones)
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23.10.26
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered comprehensive disease control in Phase III RMS trials, with proven, robust safety profile (Dow Jones)
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23.10.26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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