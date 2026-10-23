Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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23.10.2026 17:44:48

Press Release: Novartis remibrutinib delivered -3-

(2) ClinicalTrials.gov. NCT05432388. Study of efficacy, safety and tolerability of remibrutinib in adult participants with an allergy to peanuts. Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05432388 Last accessed: October 19, 2026

(2) Novartis. Novartis receives FDA approval for Rhapsido(R) (remibrutinib), the only oral, targeted BTKi treatment for chronic spontaneous urticaria (CSU). News release. Novartis. September 30, 2025. Available from: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receives-fda-approval-rhapsido-remibrutinib-only-oral-targeted-btki-treatment-chronic-spontaneous-urticaria-csu Last accessed: October 19, 2026

(2) Novartis. Novartis Rhapsido(R) receives European Commission approval as first oral targeted treatment for chronic spontaneous urticaria. News release. Novartis. April 27, 2026. Available from: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-rhapsido-receives-european-commission-approval-first-oral-targeted-treatment-chronic-spontaneous-urticaria Last accessed: October 19, 2026

(2) Wiendl H, Airas L, Chitnis T, et al. Phase 3 REMODEL I/II Trials: Efficacy, Safety, and Tolerability of Remibrutinib in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2023;80:105315. doi:10.1016/j.msard.2023.105315

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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