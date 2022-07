Presse: Auch Minister Gove fordert Johnson zum Rücktritt auf

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Bauminister Michael Gove hat Premierminister Boris Johnson einem Medienbericht zufolge zum Rücktritt aufgefordert. Ein Sprecher Goves habe dies nicht dementiert, berichtete die Zeitung "Daily Mail" am Mittwoch. Der Minister fehlte am Mittag im Parlament auf der Regierungsbank. Bisher ist aber nicht bekannt, dass er zurücktreten will. Der 54-Jährige hatte 2016 Johnsons Bewerbung zum Chef der Konservativen Partei torpediert, als er ihm seine Unterstützung entzog und selbst kandidierte.

Johnson hatte sich im Parlament kämpferisch gezeigt und angekündigt, weiterzumachen. Allerdings haben mittlerweile mehr als zwei Dutzend Tory-Abgeordnete aus Protest gegen den Premier ihre Regierungsämter abgegeben, zahlreiche weitere Parlamentarier forderten ihn ebenfalls zum Rücktritt auf./bvi/DP/jha