Presse: Sky zeigt deutsche Variante von 'Spitting Image'

BERLIN (dpa-AFX) - Die britische Satire-Fernsehshow "Spitting Image" bekommt einem Medienbericht zufolge eine deutsche Auflage. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Demnach will der Bezahlsender Sky noch vor der Bundestagswahl im Herbst zehn Folgen mit Puppen bekannter deutscher Persönlichkeiten ausstrahlen. "Die deutsche Politik-Prominenz wird so einiges abbekommen", kündigte Sky-Vizepräsidentin Elke Walthelm in der Zeitung an.

"Spitting Image" war eine Show, die ab Mitte der 80er Jahre in Großbritannien gezeigt wurde. Im Mittelpunkt standen Latex-Puppen, die als Karikaturen bekannte Persönlichkeiten darstellten. In der deutsch-britischen Koproduktion werde es Puppen von Annalena Baerbock, Markus Söder und Armin Laschet geben, auch von Sebastian Kurz, Angela Merkel , Barbara Schöneberger und Jürgen Klopp, hieß es in dem Bericht.

Neben der Comedy-Sparte sollen bei Sky den Angaben zufolge auch Dokumentationen gestärkt werden. So lässt der Sender eine Rekonstruktion des Attentats in einem Münchner Einkaufszentrum vom Juli 2016 drehen: "Die Schüsse von München"./iki/DP/zb