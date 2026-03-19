19.03.2026 10:28:38

Presserat wählt Chefredakteur der 'Rheinischen Post' zum Sprecher

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Presserat hat den Chefredakteur der Düsseldorfer "Rheinischen Post", Moritz Döbler, zum neuen Sprecher gewählt. Er folge in diesem Amt auf Manfred Protze, der fortan stellvertretender Sprecher sei, hieß es in einer Mitteilung des Presserats. Döbler engagiere sich seit 2022 ehrenamtlich beim Presserat. Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Berichten in Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien.

Entsandt wurde Döbler vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Seit 2020 leitet er die Redaktion der "Rheinischen Post".

Jurist wird ins Gremium gewählt

Außerdem kehrt den Angaben zufolge mit Jost Müller-Neuhof ein ehemaliges Mitglied des Presserats ins Plenum zurück. Der Jurist und rechtspolitische Korrespondent des "Tagesspiegel" sei als Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes in das Gremium gewählt worden./svv/DP/nas

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