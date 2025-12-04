|
Presseschau: 'Märkische Oderzeitung' zu Vorwürfen gegen Mogherini
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Vorwürfen gegen Mogherini:
"Das Vorgehen gegen Korruption, Bestechung oder Vorteilsannahme gehört zu den Grundbedingungen für eine Aufnahme in die Europäische Union. Welche Wellen Korruptionsaffären schlagen können, erleben wir gerade beim EU-Beitrittskandidaten Ukraine. Die EU ist da - zu Recht - mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. Umso ärgerlicher ist es, wenn sie sich selbst als Sünder entpuppt, wie die Festnahme der ehemaligen Außenbeauftragten und heutige Rektorin Federica Mogherini zeigt. Mit den Ermittlungen fällt damit ein hässliches Licht auf ihr College of Europe in Brügge, aus der sich künftige leitende EU-Beamte rekrutieren - also jene Top-Leute, die künftigen Beitrittskandidaten unter anderem sagen sollen, wo der Weg in die EU entlangführt. Das Gute ist: Die Anti-Korruptionsbehörden tun ihre Arbeit offenbar gründlich. Das wiederum kann auch ein Beispiel für andere Staaten sein."/yyzz/DP/nas
