Presseschau: 'Märkische Oderzeitung' zum Klimawandel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Klimawandel:

"Der Klimawandel übersteigt in seiner räumlichen und zeitlichen Dimension die menschliche Vorstellungskraft. Das jeweilige Wetter vermittelt nur eine begrenzte Einsicht über die Erderwärmung. Das subjektive Empfinden, dass es früher auch heiß war, führt uns in die Irre, weil das menschliche Gedächtnis Schwächen hat. In der Diskussion über die Erderwärmung kann sich die Menschheit deshalb nicht intuitiv verhalten, sondern muss sich auf die Wissenschaft verlassen. Diese kann man schon seit Jahren nicht mehr leugnen, was die große Mehrheit der Deutschen auch nicht tut. Daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen, fällt schwer, weil eben auch die direkte Wirkung ausbleibt."/kkü/DP/he