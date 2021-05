Presseschau: 'Passauer Neue Presse' zu Grünen-Wahlprogramm/CDU

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Grünen-Wahlprogramm/CDU:

"Mit dem Begriff "Fliegenpilz-Phänomen" soll das Wahlprogramm der Grünen umschrieben werden, weil es nach Ansicht der CDU zwar schön aussieht, aber ungenießbar ist. Ja, man muss im Wahlkampf zuspitzen, um Unterschiede deutlich zu machen und klare Alternativen aufzuzeigen. Muss man aber deshalb ein Bild wählen, das so sehr dämonisiert wie der Fliegenpilz - ein Gewächs, das in der kollektiven Seele der Deutschen als das ziemlich Giftigste verwurzelt ist, das man sich vorstellen kann? Das geneigte Publikum wird sich daran erinnern, dass die baden-württembergische Union mit denselben Grünen just in diesen Tagen wieder eine Koalition eingegangen ist, und dass eine der wahrscheinlichsten Bündnisvarianten nach der Bundestagswahl Schwarz-Grün ist. Insofern ist die Kampagne in ihrer absichtsvollen Zuspitzung schon sehr durchschaubar."/yyzz/DP/he