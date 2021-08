Pressesrtimme: 'Volksstimme' zu Umfragetief der Kandidaten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Umfragetief der Kandidaten:

"Unions-Kandidat Laschet: 13 Prozent, exakt so wenig wie Grünen-Bewerberin Baerbock. Was zunächst wohl nicht einmal der einst abgeschlagene SPD-Mann Scholz zu träumen gewagt hat, ist aktueller Stand: Laut Umfragen rangiert er in der Beliebtheitsskala mit 22 Prozent mit weitem Abstand auf Platz eins! Doch zählen wir zusammen: 13 plus 13 plus 22 macht 48... Damit will eine Mehrheit der Deutschen keine(n) dieser offiziellen Kanzlerkandidaten als Nachfolger der scheidenden Angela Merkel . Für die drei Parteien, die bis auf Thüringen die Chefs in allen Bundesländern stellen, ist das ein miserables Zwischenergebnis. Kein Wunder, dass CSU-Chef Markus Söder grollt: Er, der nur widerwillig Laschet als Unions-Kandidat akzeptiert hat, mahnt diesen öffentlich zur Offensive - was für eine Backpfeife aus München! Wäre Söder Fußballer, würde er jetzt den Günter Netzer machen: Der hatte sich in einem spitz auf Knopf stehenden Pokalfinale selbst eingewechselt - und gewonnen."/al/DP/he