Pressesteimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Coronavirus

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Coronavirus

Falschinformationen - oder neudeutsch Fake News - und das Coronavirus haben einiges gemeinsam. Je neuer sie sind, desto mehr Aufregung verursachen sie. Beide verbreiten sich umso schneller, je mehr Kontakte eine Person hat - "viral" eben. Diese als Fakten verbreiteten Sensationen, unterhöhlen das Vertrauen in Nachrichten und verschwenden wertvolle Zeit. Eigentlich kann man nur den Kopf schütteln, dass es der Coronakrise bedurft hat, um Alltägliches neu zu lernen: Wie wäscht man sich die Hände? Wie hustet man in Gemeinschaft? Diese Rücksichtnahme in der Gemeinschaft und die Krankheitsvorsorge bleibt hoffentlich nach der Krankheitswelle erhalten. Auch für Fakten sollten wir die selbstverständliche Hygiene für die Gerüchteküche wieder zur Gewohnheit machen: Eine Information überpüfen, bevor man sie verbreitet. Selbst Nachdenken ist wie Händewaschen - man sollte es zur Gewohnheit machen./yyzz/DP/zb