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01.06.2026 08:56:38
Pressestimme/'ABC': Frankreich darf nicht vor Gewalt kapitulieren
MADRID (dpa-AFX) - Die Feiern zum Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain wurden in Frankreich von Gewalt überschattet. Präsident Emmanuel Macron kündigte ein hartes Vorgehen als Reaktion an. Dazu schreibt die spanische Zeitung "ABC" am Montag:
"Etwas stimmt nicht im Gefüge einer reifen und entwickelten Gesellschaft, wenn jede Massenveranstaltung - ob Protest oder Feier, ob genehmigt oder nicht - in Straßenschlachten endet, wie es Samstagnacht in Paris geschah. Die Lage war so gravierend, dass der Bürgermeister der französischen Hauptstadt gestern die Ansicht vertrat: "Die einzig vernünftige Antwort ist eine neue Doktrin: keine Versammlungen mehr."
Zum Problem der öffentlichen Ordnung, das die großen französischen Städte bereits seit dem vergangenen Jahrhundert begleitet - Ballungsräume, in denen Entwurzelung und sozialer Zerfall gedeihen -, kommt ein noch größeres hinzu: die offenkundige Unfähigkeit des Staates, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. (...)
Stattdessen kapituliert er vor der unrechtmäßigen Gewalt eines Mobs, der die Straßen besetzt - sei es zur Feier eines Sporttitels oder zum Protest gegen wirtschaftliche Reformen - und so die Regierung in die Knie zwingt. Die Forderung nach "null Versammlungen" ist das deutlichste Eingeständnis der Kapitulation eines Staates, der allzu oft versagt - und das im Herzen Europas."/er/DP/zb
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