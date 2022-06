Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Corona-Vorbereitungen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Corona-Vorbereitungen:

"Wohltuend unaufgeregt kommt dagegen der neue Expertenrat der neuen Bundesregierung in seiner jüngsten Stellungnahme daher. Darin werden ohne Panikmache die möglichen Szenarien für den Herbst skizziert, und zwar nicht nur das ungünstigste, sondern auch das günstigste, in dem keine massiven Einschränkungen nötig sind. Es gibt klare Forderungen, darunter die Datenlage zu verbessern ("Weg von der Sieben-Tage-Inzidenz, hin zum digitalen Echtzeit-Lagebild"). Abschließend empfiehlt der Rat, der Polarisierung in der Gesellschaft "konstruktiv zu begegnen und wieder in einen Dialog zu treten". Vielleicht sollten die Ampelkoalitionäre das Papier noch mal genauer lesen."/be/DP/he