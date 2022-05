Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Entlastungspaketen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Entlastungspaketen:

"Das Problem ist nicht neu: Wie kommt staatliche Unterstützung zielgenau bei den Menschen an, die sie am dringendsten brauchen? Die optimale - und gerechte - Lösung wird es niemals geben. Bleibt also nur der Versuch der Annäherung. Und da lassen die beschlossenen Entlastungspakete einige Fragen offen. Zum Beispiel diejenige, wie man Rentner und Studenten berücksichtigt. Auch bei Tarifhandlungen, die wegen der immensen Inflationsraten wohl mit deutlichen Lohnforderungen verbunden sein werden, müssen dringend Menschen mit niedrigen Einkommen in den Fokus rücken."/DP/jha