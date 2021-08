Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Katastrophenschutz

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Katastrophenschutz:

"Wenn die Zeit reif ist, wird man auch über die Grundstruktur des Katastrophenschutzes reden müssen. In Rheinland-Pfalz und NRW ist die Hauptverantwortung dafür bei den Kommunen angesiedelt, andere Bundesländer wie Hessen, Baden-Württemberg und Bayern gehen die Sache deutlich zentralistischer an. An Rhein, Ruhr und Mosel, wo sich viele der ärmsten Kommunen Deutschlands ballen, sollten sich die jeweiligen Landesregierungen die Frage stellen, ob Städte und Gemeinden mit Katastrophenschutz nicht personell und finanziell überfordert sind. Ein Landrat oder Bürgermeister wird es sich gut überlegen, ob er sein knappes Geld lieber in eine Schule oder in einen Zuschuss für ein Rettungsboot steckt."/al/DP/he