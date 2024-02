Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Lettland

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Lettland:

"Dem Kriegstreiber im Kreml schadet Lettland mit solchen Maßnahmen wohl kaum. Schlimmer noch: Es spielt Putin in die Karten. Er kann das Ganze für seine Propaganda ausschlachten, Russen als Opfer inszenieren und sich als Kämpfer für die Unterdrückten aufspielen. Die Ausweisungspläne Lettlands haben aber noch einen weiteren faden Beigeschmack. Sie könnten zu einer Blaupause für die Rechten in Europa werden. Wenn die Letten in der europäischen Gemeinschaft damit durchkommen, Menschen letztlich aufgrund ihrer Herkunft aus dem Land ausweisen zu können, reiben sich die Vertreter von AfD, Fratelli d'Italia, Vox und RassemblementNational die Hände."/yyzz/DP/he