Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Ursula von der Leyens EU-Rede

"Allgemeine Zeitung" zu Ursula von der Leyens EU-Rede:

"Hört man Ursula von der Leyen zu, dann geht es der Europäischen Union besser denn je: Herausforderungen wie Pandemie und Energiekrise wurden gemeistert, dem Aggressor Wladimir Putin wird die Stirn geboten, beim Klimaschutz setzt Europa Maßstäbe. Allerdings schiebt die EU einen immer größer werdenden Problemberg vor sich her, der früher oder später das ganze Konstrukt zu erdrücken droht: der menschenunwürdige Umgang mit Flüchtlingen an den Außengrenzen, der Kampf gegen Inflation, die Bedrohung der Demokratie in Ungarn und Polen. Dazu hat Ursula von der Leyen in Straßburg keinen substanziellen Beitrag geliefert."