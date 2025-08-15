15.08.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Wechsel an der Bahn-Spitze

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Wechsel an der Bahn-Spitze:

"Die Trennung von Bahnchef Richard Lutz war alternativlos. Mit ihm auf der Lok bewegte sich der Staatskonzern auf abschüssiger Strecke ins Nirgendwo. Wenn Verkehrsminister Schnieder sich nun einen neuen Bahnchef (oder eine Chefin) sucht, sollte ihm klar sein, dass damit noch kein Problem gelöst ist. Die Bahn braucht eine Idee des Eigentümers, was aus ihr eigentlich werden soll. Soll sie als schlankes Verkehrsunternehmen sich selbst tragen, vielleicht gar Gewinne erwirtschaften und dieser Prämisse alles unterordnen? Oder soll sie für Bürger und Wirtschaft ein Vollversorger bleiben (besser: werden), der einen wachsenden Anteil der Verkehre aufnimmt und damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leistet? Die Politik darf sich um diese Weichenstellung nicht länger herumdrücken. Sonst bleibt der Job des Bahnchefs ein Himmelfahrtskommando."/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
