Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum 9-Euro-Ticket

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum 9-Euro-Ticket:

"Selbstverständlich ist es für Menschen in der Stadt leichter, auf Bus und Bahn umzusteigen als in ländlichen Gebieten. Aber auch für die Stadt sind - kostengünstige - ÖPNV-Angebote nötig, die die Entwöhnung vom Auto peu à peu forcieren. Zum Beispiel durch Flächen außerhalb, auf denen Autos - auch mal ein paar Tage - parken können, um in der Stadt Bus, Bahn oder Fahrrad zu nutzen. Es geht derzeit vordergründig um die Frage, was nach dem 9-Euro-Ticket kommt. Es geht eigentlich aber darum, wie die Mobilität der Zukunft aussieht."/ra/DP/jha