Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Anschlag in Moskau

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Anschlag in Moskau:

Am Anfang stand ein rascher russischer Vormarsch. Der geriet dann aber ins Stocken, weshalb sich die Aggressoren auf die Ostukraine konzentrierten. Dort kam die russische Armee auch erst wieder schnell voran - bis sich zuletzt die Front kaum noch bewegte. Dann trat aber etwas Neues hinzu: die herben Angriffe hinter den russischen Linien, auf Stützpunkte auf der Krim sowie auf Munitionsdepots im russischen Belgorod. Und nun folgt Terror in der Hauptstadt Moskau - gezielt gegen die theoretischen Grundlagen des Kriegs und mit der Hoffnung, Unruhe unter russischen Nationalisten zu schüren. Sechs Monate nach Putins Marschbefehl ist der Konflikt heimgekehrt in das Herz Russlands./yyzz/DP/mis