Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Fachkräftemangel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Fachkräftemangel:

"Nahezu eine Million Menschen stecken in der Langzeitarbeitslosigkeit fest, von denen sich sicherlich viele wünschen würden, endlich wieder einem guten Job nachgehen zu können. Nach wie vor arbeitet jede zweite Frau nur in Teilzeit, dümpeln die Bewerberzahlen für eine klassische Ausbildung vor sich hin. Obwohl alles für sie spricht, erreichen die Kampagnen für die duale Ausbildung offensichtlich weder Schulabgänger noch Eltern. Jedenfalls nicht so, wie es nötig wäre. Zuwanderung und Fachkräfteeinwanderungsgesetz allein können es nicht richten. Zumal hier die bürokratischen Hürden häufig noch zu hoch sind. Es ist höchste Zeit, dass endlich damit begonnen wird, die Fehler zu korrigieren."/ra/DP/he