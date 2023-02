Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Inflation

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Inflation:

"Der Rückgang der Energiepreise, die Entspannung der Lieferketten und die leichte Aufwertung des Euros im Verhältnis zum Dollar seit dem Tief im Herbst könnten die Lage an der Preisfront entspannen. Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft dagegen könnte die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen anheizen. Die Europäische Zentralbank wird weiter auf der Bremse stehen bleiben müssen. Mit weiteren Zinserhöhungen muss fest gerechnet werden, da sich die Lage jenseits des Energiemarktes nicht entspannt. Die vom Bund aufgelegte Steuerbefreiung auf Einmalzahlungen an Beschäftigte bis zur Höhe von 3000 Euro geht in die richtige Richtung, da damit in einer unsicheren Situation ein befristeter Sozialausgleich geschaffen wird."/yyzz/DP/he