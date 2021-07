Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Intendantenwahl beim ZDF

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Intendantenwahl beim ZDF:

"Der erfahrene Fernsehmanager muss nun liefern, was er versprochen hat. Dabei geht es nicht nur darum, das Informationsangebot zu stärken, Vielfalt zu zeigen, jüngere Zuschauerschichten auf digitalen Wegen zu erschließen - als Programmdirektor hat Norbert Himmler bereits bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Es geht vor allem darum, das ZDF insgesamt für die Zukunft aufzustellen, unter berechtigtem Sparzwang und dem Druck einer kritischen Öffentlichkeit. Und dann geht es auch noch darum, ganz praktisch, das männerdominierte ZDF in der Chefetage weiblicher aufzustellen. Auch in dieser Hinsicht waren die vielen Stimmen für Tina Hassel eine Machtdemonstration."