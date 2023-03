Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Letzten Generation

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Letzten Generation:

"Das Beispiel der Briefe schreibenden Oberbürgermeister zeigt das Dilemma der ganzen Debatte. Natürlich ist es richtig, dass der Staat nicht einfach Gesetze ändern sollte, wenn eine kleine Gruppe von Klimaschützern ihre Forderungen mit Straßenblockaden und Sachbeschädigungen durchzusetzen versucht. Doch darf das nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass diese Forderungen aus dem öffentlichen Diskurs verbannt werden. Für eine Fortführung des Neun-Euro-Tickets, ein Tempolimit auf Autobahnen und Tempo 30 in Innenstädten gibt es gute Argumente, die im Übrigen nicht nur etwas mit dem Klimaschutz zu tun haben. Wer das so sieht, hat noch lange nichts mit den Klima-Klebern am Hut."