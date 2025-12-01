|
01.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über den Verlust an Jobs in der Industrie
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über den Verlust an Jobs in der Industrie:
"Deutschland braucht eine Idee, welche Jobs stattdessen entstehen sollen. Die größte Chance dafür bietet der Aufschwung der künstlichen Intelligenz. Hier liegen die Potenziale zur Steigerung der Produktivität, die Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen. Darum darf Europa nicht zur digitalen Kolonie der US-Tech-Riesen werden. Es ist gut für München, wenn die Mitglieder dieses mehr oder weniger globalen Oligopols Niederlassungen oder gar ihre Europazentralen in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnen. Das Land gewinnt aber erst, wenn aus diesem Ökosystem neue Firmen und Anwendungen entstehen, die Industrie und KI vereinen."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.