|
15.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu 25 Jahre Wikipedia
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu 25 Jahre Wikipedia:
"Man stelle sich nur einmal vor, was das heute für eine Welt wäre, wenn sich gemeinnützige Gemeinschaftsprojekte wie Wikipedia auch in anderen Bereichen des Netzes durchgesetzt hätten: als Suchmaschine, als Social-Media-Portale, als globale Handelsplattform, die allen Händlern gleiche faire Bedingungen bietet, als Büro-Software. Es gäbe keine süchtig machenden Algorithmen und keine Möglichkeiten, Lügen und Halbwahrheiten mit einfachsten Mitteln an Millionen Menschen zu streuen."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!