Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu 49-Euro-Ticket

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu 49-Euro-Ticket:

"Das Deutschlandticket ist preislich sehr attraktiv für Menschen, die beruflich pendeln, vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Das Angebot erhöht den Druck auf die Politik, das Nahverkehrsangebot, sowie "Park + Ride"-Möglichkeiten in ländlichen Regionen auszubauen. So lohnen sich Investitionen in den Schienenverkehr, ohne Furcht vor leeren Geisterzügen mangels Nachfrage. Vor allem besteht die Chance, den kaum durchschaubaren Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr zu lichten."/zz/DP/he