Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Ausgaben im Gesundheitswesen
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Ausgaben im Gesundheitswesen:
"Die Pharmariesen verlangen in Deutschland oft höhere Preise als in vergleichbaren Ländern und treiben mit "Scheininnovationen" teurer Arzneimittel die Kosten hoch. Die Politik scheut sich seit Jahrzehnten, die Kassen hier mit ausreichend Verhandlungsmacht im Preispoker auszustatten. Nicht nur deshalb zahlen die Deutschen viel zu viel für ihre Gesundheitsversorgung und damit für die Krankenversicherung. Das deutsche Gesundheitssystem zählt zu den teuersten der Welt, aber im Industrieländer-Vergleich zu den am wenigsten effizienten."/DP/jha
