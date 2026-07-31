Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bahn-Bilanz

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Bahn-Bilanz

Ihr Zielwert für die Pünktlichkeit von Fernzügen liegt im Jahr 2030 bei 70 Prozent. Sieben von zehn ICE oder IC sollen dann wie im Fahrplan vorgesehen in den Bahnhöfen einrollen. Derzeit beträgt die Quote nur 52 Prozent, jeder zweite Fernzug kommt zu spät. Bevor es besser werden kann, müssen erst tausende Baustellen im Gleisnetz abgearbeitet werden. Baustellen sind aber der natürliche Gegner der Pünktlichkeit, wie der Hecht dem Karpfen. Bilger muss Palla deshalb darauf festnageln, dass zumindest die weichen Verbesserungen greifen. Dazu zählen mehr Sicherheit und Sauberkeit in Bahnhöfen und in den Zügen. Wer öfter mit dem Zug unterwegs ist, sieht jetzt mehr Putztrupps, die während der Fahrt sauber machen. Die Verspätung erträgt sich leichter, wenn der Unrat weggeräumt wird./yyzz/DP/zb