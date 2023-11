Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bahn/GDL/Streik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Bahn/GDL/Streik:

"Auch die Lokführer repräsentieren schließlich die Bahn. Und damit stehen sie auch für deren Gesamterscheinungsbild mit in der Verantwortung. Wenn also von GDL-Seite aus nun ernsthaft erwogen werden sollte, just dann ein Verkehrschaos anzurichten, wenn die Deutschen zum schönsten Fest des Jahres zu ihren Liebsten aufbrechen wollen, dann muss sich niemand wundern, wenn auch das letzte Verständnis für die Probleme der Bahn bei der Kundschaft abhandenkommt."/zz/DP/ngu